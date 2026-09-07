क्या ISRO का होगा निजीकरण? चेयरमैन ने दिया दो टूक जवाब

भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (ISRO) के अध्यक्ष वी नारायणन ने साफ कर दिया है कि ISRO का निजीकरण नहीं हुआ है और यह अब भी पूरी तरह एक सरकारी संगठन है। कर्मचारियों ने आशंका जताई थी कि कहीं काम निजी कंपनियों को न सौंप दिया जाए या इसरो का निजीकरण न हो जाए। इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए नारायणन ने यह बात साफ की है। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में उन्होंने साफ-साफ कहा कि ISRO का न तो निजीकरण हुआ है और न ही यह कोई निजी संस्था है। यह एक सरकारी संस्था ही बनी रहेगी।