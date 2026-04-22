इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर संदेश जारी किया

इजरायल ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि दी, कहा- आतंकवाद के खिलाफ साथ हैं

लेखन गजेंद्र 01:09 pm Apr 22, 202601:09 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजरायल ने अपना संदेश साझा किया है। भारत में इजरायली दूतावास में राजदूत रूवेन अजार ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि इजरायल भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत पर 22 अप्रैल को हमला हुआ था, वैसे ही इजरायल पर 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ था।