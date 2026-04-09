इजरायल के राजदूत ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए

अजार ने कहा, "हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते। मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपने निजी कारणों से पाकिस्तान की मध्यस्थता का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हमने देखा है कि कैसे अमेरिका ने कतर-तुर्की जैसे मुश्किल देशों को साथ लेकर, हमास के साथ समझौता करने के अपने मकसद को पूरा किया। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल रखें, खासकर उस नतीजे के लिए जो हम देखना चाहते हैं।"

युद्धविराम

युद्धविराम पर क्या बोले अजार?

अजार ने युद्धविराम पर कहा कि इजरायल को उम्मीद है कि बातचीत से 'दो अस्तित्वगत खतरों', ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन का समाधान होगा। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल का उद्देश्य "ईरानी शासन को कमजोर करके ईरानी लोगों को अपने भविष्य को अपनाने का अवसर देना" था, और उन्होंने दावा किया, "हमने वह हासिल कर लिया है।" उन्होंने कहा, "अब जब हमारी सैन्य कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, तो हम कूटनीति की ओर बढ़ रहे हैं।"