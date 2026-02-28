इजरायल-ईरान तनाव: राहुल गांधी की सरकार से भारतीयों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग

इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान में 30 से अधिक जगहों पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए इजरायल पर मिसाइलें छोड़ दी। इससे मध्य-पूर्व देशों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताते हुए सरकार से वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

मांग राहुल ने क्या की मांग? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव बेहद चिंताजनक हैं। मध्य-पूर्व में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए।' उनकी यह मांग इजरायल, ईरान और कतर में स्थित भारतीय दूतावासों की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए जारी गई एडवाइजरी के बाद आई है।

आरोप आवैसी ने इजरायल पर लगाया धोखा देने का आरोप ओवैसी ने कहा, "अगर इजरायल ने हमें यह नहीं बताया कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने और गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को छिपाने के लिए किया है। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत इस मामले में इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं। इस हमले से भारत को क्या फायदा हो रहा है?"

