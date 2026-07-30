कलकत्ता के बच्चों को अगस्त से इस्कॉन परोसेगा 'सात्विक' मध्याह्न भोजन

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 80,375 सरकारी स्कूलों के लिए 296 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अंडे भी फिर से शामिल किए जा रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि अब हफ्ते में एक या 2 बार बच्चों को अंडे दिए जाएंगे।