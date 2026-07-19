भूख हड़ताल से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझते हैं

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जबरन खत्म करवा सकती है सरकार, क्या कहता है कानून?

लेखन आबिद खान 05:51 pm Jul 19, 202605:51 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को बीते दिन पुलिस ने अस्पताल शिफ्ट कर दिया था। पुलिस ने कहा कि वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ऐसा किया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद भी वांगचुक का अनशन जारी है। उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या सरकार जबरन उनका अनशन तुड़वा सकती है।