मालदीव के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा, जयशंकर संग 60 साल के रिश्ते हुए और मजबूत देश May 14, 2026

मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशा एडम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने देशों की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति की अहमियत पर जोर दिया।

वहीं, एडम ने बताया कि मालदीव का 'मालदीव पहले' वाला नजरिया इस भारतीय नीति से पूरी तरह मेल खाता है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और जन-जन के संबंध भी और मजबूत होंगे।