मालदीव के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा, जयशंकर संग 60 साल के रिश्ते हुए और मजबूत
मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशा एडम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने देशों की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति की अहमियत पर जोर दिया।
वहीं, एडम ने बताया कि मालदीव का 'मालदीव पहले' वाला नजरिया इस भारतीय नीति से पूरी तरह मेल खाता है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और जन-जन के संबंध भी और मजबूत होंगे।
भारत और मालदीव ने 60 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया
इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 60 साल पुराने राजनयिक संबंधों का जश्न भी मनाया गया। दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत तेज करने पर सहमति जताई। साथ ही, उन आर्थिक परियोजनाओं पर भी मिलकर काम करने का फैसला किया, जिनसे दोनों देशों को फायदा होगा। आपसी सम्मान पर आधारित यह रिश्ता अब और भी मजबूत होने की दिशा में बढ़ रहा है। दोनों देश भविष्य में एक और करीबी साझेदारी बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।