मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने वाले खाने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। IRCTC अपने मेन्यू में पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन जैसे पूरन पोली, जुनका भाकर और पोहा शामिल करने की तैयारी कर रहा है।

यह फैसला फेडरेशन ऑफ सबअर्बन रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन की उस मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अच्छी गुणवत्ता वाले महाराष्ट्रीयन व्यंजन शामिल करने का आग्रह किया था।

IRCTC फिलहाल मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्षेत्रीय व्यंजनों की तलाश कर रहा है। अभी के मेन्यू में मुख्य रूप से उपमा, मेदु वड़ा और इडली जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन चटनी और सांभर के साथ परोसे जाते हैं।