एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें शुरू कीं, सफर 4 घंटे कम हुआ
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यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इराक का हवाई क्षेत्र फिर से खुल गया है, जिसके बाद एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क और नेवार्क के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं।
इसका मतलब है कि अब रोम में ईंधन भरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे अमेरिका पहुंचने में करीब 3 से 4 घंटे कम समय लगेगा।
एयर इंडिया बचा सकती है 10 प्रतिशत ईंधन
इन नए मार्गों पर एयर इंडिया ज्यादातर बोइंग 777 और कभी-कभी एयरबस 350 उड़ा रही है। इससे ईंधन की खपत लगभग 10 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है और यात्रियों का सफर भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगा।
भारत और अमेरिका के बीच सीधी यात्रा के लिए यह एक बड़ी जीत है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के कुछ हवाई क्षेत्रों पर अभी भी पाबंदियां लगी हैं, जिसके चलते हालात अब भी थोड़े पेचीदा बने हुए हैं।