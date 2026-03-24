पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, महिला आरक्षण पर भी चर्चा

बैठक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को की थी बैठक

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार देर शाम को क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठ शामिल थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था।