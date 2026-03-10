केंद्र सरकार ने रसोई गैस संकट टालने के लिए ESMA लागू किया, जानिए क्या पड़ेगा फर्क

नियम

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने अधिसूचना में कहा, "प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए और पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत के बराबर परिचालन उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।" भारत में 33.08 करोड़ सक्रिय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) उपभोक्ता हैं। अभी 30 प्रतिशत आपूर्ति प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है।