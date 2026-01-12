ईरान में विरोध-प्रदर्शन और अमेरिकी धमकी के बीच विदेश मंत्री की भारत यात्रा टली
क्या है खबर?
ईरान के विदेश मंत्री डॉ अब्बास अराघची इसी हफ्ते भारत दौरे पर आने वाले थे, जो अब टाल दिया गया है। उनके दौरे की अगली तारीख की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अराघची का भारत दौरा ऐसे समय पर टला है, जब ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खासे नाराज हैं। उन्होंने ईरान को हमले की धमकी दी है।
यात्रा
15 और 16 जनवरी को आने वाले थे अराघची
अराघची इसी हफ्ते 15 और 16 जनवरी को नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे। यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसमें उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, बंदरगाह-नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिलना था। उनकी यात्रा का जरूरी एजेंडा चाबहार बंदरगाह था, जिसे लेकर अमेरिका सख्त और भारत को दी गई छूट अप्रैल 2026 में खत्म होने वाली है। यह बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है।
विरोध प्रदर्शन
पिछले साल मई में आए थे अराघची
इससे पहले अराघची मई 2025 में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर 7 और 8 मई को आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। वह बैठक भारत-ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। बता दें कि अगस्त 2024 में ईरान के विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद वह अराघची की पहली भारत यात्रा थी।