ईरान में विरोध-प्रदर्शन और अमेरिकी धमकी के बीच विदेश मंत्री की भारत यात्रा टली

यात्रा

15 और 16 जनवरी को आने वाले थे अराघची

अराघची इसी हफ्ते 15 और 16 जनवरी को नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे। यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसमें उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, बंदरगाह-नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिलना था। उनकी यात्रा का जरूरी एजेंडा चाबहार बंदरगाह था, जिसे लेकर अमेरिका सख्त और भारत को दी गई छूट अप्रैल 2026 में खत्म होने वाली है। यह बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है।