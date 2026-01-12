ईरान ने भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी को खारिज किया, खबरों को झूठ बताया

ईरान में विरोध-प्रदर्शन के बीच भारतीयों की गिरफ्तारी से इंकार

लेखन गजेंद्र 10:31 am Jan 12, 202610:31 am

क्या है खबर?

ईरान ने अपने देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच उनको खबरों को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय और अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने सोमवार तड़के इन दावों को पूरी तरह झूठ बताया और किसी भी सत्यतता से इंकार कर दिया। उन्होंने एक्स पर सभी संबंधित लोगों से अनुरोध किया कि वे भरोसेमंद स्रोतों से खबरों की पुष्टि करें।