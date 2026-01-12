ईरान ने भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी को खारिज किया, खबरों को झूठ बताया
क्या है खबर?
ईरान ने अपने देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच उनको खबरों को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय और अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने सोमवार तड़के इन दावों को पूरी तरह झूठ बताया और किसी भी सत्यतता से इंकार कर दिया। उन्होंने एक्स पर सभी संबंधित लोगों से अनुरोध किया कि वे भरोसेमंद स्रोतों से खबरों की पुष्टि करें।
गिरफ्तार
6 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का किया जा रहा था दावा
मोहम्मद फथली ने एक्स पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, 'ईरान में हो रहे घटनाक्रम के बारे में कुछ विदेशी एक्स अकाउंट्स पर जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी खबरें भरोसेमंद सोर्स से लें। स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि ईरानी पुलिस ने 10 अफगान और 6 भारतीय नागरिकों को उनके ईरानी सहयोगियों सहित गिरफ्तार कर लिया है।
चिंता
इंटरनेट और फोन लाइन बंद होने से भारतीय परिवारों में चिंता
ईरान में विरोध-प्रदर्शन के बीच इंटरनेट और फोन लाइन ठप है। ऐसे में भारत से ईरान गए छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को लेकर उनके परिजन चिंतित हैं। इस बीच अखिल भारतीय चिकित्सा छात्र संघ (AIMSA) और अखिल भारतीय चिकित्सा संघों के महासंघ (FAIMA) ने पुष्टि की है कि ईरान में भारतीय छात्र सुरक्षित हैं और वे छात्रों के संपर्क में हैं। संगठन ने बताया कि ईरान में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे है।