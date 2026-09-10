ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य में दर्जनों जहाजों पर हमला, प्रतिबंधित क्षेत्र का भी विस्तार किया

अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के कीमत में 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 24 जुलाई को कच्चे तेल की कीमत 100 बैरल प्रति डॉलर पहुंची थी।

तनाव का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। बीते दिन यानी 9 सितंबर को सेंसेक्स में 813 अंक की गिरावट आई थी। निफ्टी भी 204 अंक नीचे आया था।