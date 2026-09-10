ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य में दर्जनों जहाजों पर हमला, प्रतिबंधित क्षेत्र का भी विस्तार किया
क्या है खबर?
अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में दर्जनों जहाजों पर हमले का दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने 2 अमेरिकी जहाजों, 8 तेल टैंकरों और क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहे 10 'गैर-अनुपालन करने वाले जहाजों' पर हमला किया।साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास एक नो-गो जोन का भी विस्तार किया है।
रिपोर्ट
UKMTO ने कहा- ओमान की खाड़ी में कई जहाज निष्क्रिय हुए
जहाजों पर हमले के ईरान के दावे के बाद यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने कहा कि ओमान की खाड़ी में कई जहाजों को क्षेत्र में चल रही सैन्य गतिविधि के हिस्से के रूप में गोलीबारी का सामना करना पड़ा जिससे वे निष्क्रिय हो गए।
वहीं, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों को 'क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खुला खतरा' बताया।
प्रतिबंधित क्षेत्र
ईरान ने ओमान की खाड़ी में 'निषिद्ध क्षेत्र' का विस्तार किया
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में भी 'निषिद्ध क्षेत्र' का विस्तार किया है।
गार्ड्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने चेतावनी दी है कि बिना समन्वय के इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
ईरान के सरकारी टेलीविजन पर मोहेबी ने कहा, "अगर कोई जहाज बिना समन्वय के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह हमारे प्रतिबंधों के अधीन होगा।"
बयान
ट्रंप बोले- मध्यावधि चुनाव के बाद युद्ध खत्म होगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नवंबर में अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध 'तुरंत' समाप्त हो सकता है।
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा क्योंकि ईरान अब और टिक नहीं सकता।"
ट्रंप ने ईरान पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
हालांकि, वॉल स्ट्रीट जर्नल से अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि युद्ध ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक खिंच सकता है।
तेल की कीमत
अनिश्चितता के बीच तेल की कीमतें 100 डॉलर पार
अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के कीमत में 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 24 जुलाई को कच्चे तेल की कीमत 100 बैरल प्रति डॉलर पहुंची थी।
तनाव का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। बीते दिन यानी 9 सितंबर को सेंसेक्स में 813 अंक की गिरावट आई थी। निफ्टी भी 204 अंक नीचे आया था।