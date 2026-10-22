IQAir का खुलासा: मुंबई बना दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, हवा में घुला जहर

मुंबई के हर हिस्से में हवा की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। हाल ही में नेवी नगर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर AQI करीब 158 और 156 दर्ज किया गया था। इसके पीछे मुख्य वजहें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियां और कचरा जलाना हैं।

इसके अलावा, जब मानसून खत्म होता है, तो प्रदूषण हवा में ज्यादा देर तक ठहरा रहता है। यह सब देखते हुए, हवा की क्वालिटी पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर बच्चों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए।