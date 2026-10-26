मुंबई की हवा पर दोहरी रिपोर्ट: IQAir 'खराब' और CPCB है 'संतोषजनक'
मुंबई की हवा की गुणवत्ता लगातार खबरों में बनी हुई है, लेकिन इसके आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि रिपोर्ट कौन दे रहा है। हाल ही में ग्लोबल ट्रैकर IQAir ने मुंबई की हवा को 'अस्वस्थ' बताया, वहीं भारत के अपने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उसी दिन इसे 'संतोषजनक' कहा। इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल, वे प्रदूषण को मापने और रेट करने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से एक ही हवा की गुणवत्ता अलग-अलग सिस्टम में देखने पर, काफी खराब या बेहतर दिख सकती है।
IQAir के मापदंड सख्त, CPCB से छूट सकते हैं प्रदूषण के उच्च स्तर
IQAir अमेरिका पर आधारित एक कड़े तरीके का इस्तेमाल करता है, जिससे अक्सर प्रदूषण के ज्यादा (खराब) स्कोर मिलते हैं, खासकर PM2.5 जैसे छोटे कणों के लिए जो फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। दूसरी ओर CPCB भारतीय मानकों और एक अलग मॉनीटरिंग नेटवर्क पर निर्भर करता है, जिससे ट्रैफिक या निर्माण से होने वाले स्थानीय प्रदूषण के अचानक बढ़ने वाले स्तर का पता नहीं चल पाता। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़े खतरों की चिंता है, तो यह मददगार होगा कि आप अपने घर के सबसे पास वाले सेंसर के डेटा को देखें।