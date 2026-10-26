मुंबई की हवा पर दोहरी रिपोर्ट: IQAir 'खराब' और CPCB है 'संतोषजनक'

मुंबई की हवा की गुणवत्ता लगातार खबरों में बनी हुई है, लेकिन इसके आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि रिपोर्ट कौन दे रहा है। हाल ही में ग्लोबल ट्रैकर IQAir ने मुंबई की हवा को 'अस्वस्थ' बताया, वहीं भारत के अपने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उसी दिन इसे 'संतोषजनक' कहा। इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल, वे प्रदूषण को मापने और रेट करने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से एक ही हवा की गुणवत्ता अलग-अलग सिस्टम में देखने पर, काफी खराब या बेहतर दिख सकती है।