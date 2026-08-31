राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों में न पक्की छत, न स्थायी शिक्षक, 1.5 लाख पद खाली
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एक ताजा जांच से पता चला है कि राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब तक ठीक से क्लासरूम नहीं मिल पाए हैं। छात्र पेड़ के नीचे, टिन की छावनियों में या फिर पार्किंग कियोस्क में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
कोटा की बात करें तो यहां 78 बच्चे ऐसी अस्थायी जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां कोई स्थाई शिक्षक भी नहीं है।
1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली
राज्य के बाकी हिस्सों का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है। हजारों क्लासरूम या तो असुरक्षित हैं या फिर जर्जर हालत में पड़े हैं।
झालवाड़ के पिपलौदी गांव में पिछले साल छत ढहने के बाद, अब कक्षाएं मोरा सिंह के दो कमरों वाले घर में लगानी पड़ रही हैं।
1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होने और विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होने के बीच, छात्रों की बस एक ही मांग है कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिले।