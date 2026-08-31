राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों में न पक्की छत, न स्थायी शिक्षक, 1.5 लाख पद खाली

राज्य के बाकी हिस्सों का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है। हजारों क्लासरूम या तो असुरक्षित हैं या फिर जर्जर हालत में पड़े हैं।

झालवाड़ के पिपलौदी गांव में पिछले साल छत ढहने के बाद, अब कक्षाएं मोरा सिंह के दो कमरों वाले घर में लगानी पड़ रही हैं।

1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होने और विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होने के बीच, छात्रों की बस एक ही मांग है कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिले।