राम मंदिर दान विवाद: आरोपियों ने डिलीट की वॉट्सऐप चैट, मोबाइल फॉर्मेट किए

चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के घरों पर छापेमारी की, जिनमें लवकुश मिश्रा और अविनाश शुक्ला भी शामिल थे। यह छापेमारी स्थानीय मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में हुई थी। आरोपियों को 29 जून तक जेल में रखा गया है, जबकि पुलिस उनकी और रिमांड मांग रही है। इन घटनाओं के बाद, ट्रस्ट के 2 मुख्य सदस्यों- चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जांच अभी भी चल रही है, ऐसे में जल्द ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।