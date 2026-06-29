राम मंदिर दान विवाद: आरोपियों ने डिलीट की वॉट्सऐप चैट, मोबाइल फॉर्मेट किए
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राम मंदिर दान चोरी का मामला अब और पेचीदा हो गया है। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने अपने निशान मिटाने के लिए वॉट्सऐप चैट मिटा दी थीं और फोन से सारी जानकारी भी हटा दी थी। दान की गिनती के दौरान दान में गबन का मामला सामने आया था। जांच में इन 8 का नाम जुड़ने के बाद 25 जून 2026 को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के घरों पर छापेमारी की, जिनमें लवकुश मिश्रा और अविनाश शुक्ला भी शामिल थे। यह छापेमारी स्थानीय मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में हुई थी। आरोपियों को 29 जून तक जेल में रखा गया है, जबकि पुलिस उनकी और रिमांड मांग रही है। इन घटनाओं के बाद, ट्रस्ट के 2 मुख्य सदस्यों- चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जांच अभी भी चल रही है, ऐसे में जल्द ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।