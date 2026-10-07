डोसे में चूहा? वायरल वीडियो से वसूली करते पकड़ी गईं 2 महिलाएं

यह घटना 24 सितंबर को रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इसी वजह से 28 सितंबर को FDA ने होटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था।

आरोपियों ने पहले तो होटल मालिक से मामला शांत करने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की। बाद में यह रकम 20 लाख और फिर 15 लाख रुपये तक कम कर दी गई। इसके बावजूद वे 6 लाख रुपये और देने का दबाव बना रही थीं।

उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे इस वीडियो को और ज्यादा फैला देंगी। पुलिस ने मामले में दखल दिया और 5 अक्टूबर को तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जब वे पैसे ले रही थीं।