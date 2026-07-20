मुंबई लोकल ट्रेन में फिर हुआ हंगामा, ट्रांसजेंडर और यात्री के बीच झगड़ा

मुंबई लोकल ट्रेन में देर रात बड़ा झगड़ा सामने आया है। एक वीडियो में 2 ट्रांसजेंडर और एक यात्री के बीच तीखी बहस देखी गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसने शहर की भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, झगड़े की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था।