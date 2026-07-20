मुंबई लोकल ट्रेन में फिर हुआ हंगामा, ट्रांसजेंडर और यात्री के बीच झगड़ा
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मुंबई लोकल ट्रेन में देर रात बड़ा झगड़ा सामने आया है। एक वीडियो में 2 ट्रांसजेंडर और एक यात्री के बीच तीखी बहस देखी गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसने शहर की भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, झगड़े की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था।
मुंबई लोकल ट्रेनों में बढ़ती घटनाओं के बाद पुख्ता की गई सुरक्षा
यह कोई एक बार की बात नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों के बीच कई झगड़े और हमले दर्ज किए गए हैं। रोजाना लाखों लोग इन ट्रेनों से सफर करते हैं, इसलिए रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। वे और ज्यादा CCTV कैमरे लगा रहे हैं और पुलिस की गश्त भी बढ़ा रहे हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके।