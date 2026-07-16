केरलम: कन्नूर में 'हाई रिटर्न' का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, सहकारी समिति का सचिव फरार
कन्नूर की एक व्यापारी सहकारी समिति, जिसका नाम थालास्सेरी व्यापारी कल्याण सहकारी समिति है, पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समिति के सचिव जोजिस ने लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर उनसे पैसे इकट्ठा किए और फिर गायब हो गया।
जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह धोखाधड़ी और भी बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि अभी तक बहुत कम पीड़ितों ने सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
जमाकर्ताओं ने 17 से 56 लाख रुपये तक के नुकसान की रिपोर्ट दी
जमाकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जो बॉन्ड दस्तावेज और रसीदें मिली थीं, वे समिति के आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं थीं ही नहीं। पीड़ितों के मुताबिक, 2022 से 2026 के बीच हर व्यक्ति को 17 लाख रुपये से लेकर लगभग 56 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है।
फिलहाल समिति का दफ्तर बंद पड़ा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और उनके वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है। वहीं, समिति का कहना है कि जो पैसा सही तरीके से जमा किया गया है, वह पूरी तरह सुरक्षित है और वे जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे।