दिल्ली में CEC इस्तीफे की मांग पर इंटरनेट बंद, AAP नेता हटाए गए
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शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के इलाके में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। यह कदम चुनाव आयोग के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया।
AAP के नेता, जिनके साथ छात्र और युवा संगठन भी थे, चुनाव आयोग में कथित मतदाता सूची संशोधन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को हटाया
पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को गैरकानूनी बताया और AAP के प्रमुख नेता सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को धरना स्थल से हटा दिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे जंतर मंतर, संसद मार्ग, अशोक रोड और आसपास के इलाकों से गुजरने से बचें, क्योंकि वहां यातायात बाधित होने की आशंका है।