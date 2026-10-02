दिल्ली में CEC इस्तीफे की मांग पर इंटरनेट बंद, AAP नेता हटाए गए

पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को गैरकानूनी बताया और AAP के प्रमुख नेता सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को धरना स्थल से हटा दिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे जंतर मंतर, संसद मार्ग, अशोक रोड और आसपास के इलाकों से गुजरने से बचें, क्योंकि वहां यातायात बाधित होने की आशंका है।