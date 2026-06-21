अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: प्रधानमंत्री ने कोलकाता में लोगों को योग सिखाया, बोले- यह सबको जोड़ता है

बयान

प्रधानमंत्री बोले- योग सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका

प्रधानमंत्री ने कहा, "योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को साथ जोड़ता है। 21 जून, जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है, अब दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा देश योग की उर्जा के चैत्नय से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक-दूसरे से जुड़ा हुआ दिख रहा है। यही योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, सबको साथ लाता है।"