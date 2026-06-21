अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: प्रधानमंत्री ने कोलकाता में लोगों को योग सिखाया, बोले- यह सबको जोड़ता है
क्या है खबर?
आज देश और दुनिया में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल योग दिवस की थीम 'बढ़ती उम्र के लिए योग' है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में योग समारोह में शामिल हुए। उन्होंने ऐतिहासिक रेड रोड पर योग किया और वहां मौजूद लोगों को आसन भी सिखाए। उन्होंने कहा, "बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान राम कृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने विश्व को योग से परिचय करवाया।"
बयान
प्रधानमंत्री बोले- योग सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका
प्रधानमंत्री ने कहा, "योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को साथ जोड़ता है। 21 जून, जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है, अब दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा देश योग की उर्जा के चैत्नय से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक-दूसरे से जुड़ा हुआ दिख रहा है। यही योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, सबको साथ लाता है।"
ITBP
ITBP ने पैंगोंग झील के किनारे किया योग
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इंडो तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 24वीं बटालियन ने पैंगोंग झील के किनारे योग सत्र आयोजित किया। हिमवीर, सेना के जवान, स्थानीय ग्रामीण और महाबोधि संस्थान के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने पानी के अंदर योग किया। ओलिंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह शिलांग में योग समारोह में शामिल हुए।
मंत्री
केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री भी योग समारोह में हुए शामिल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोगों के साथ योग किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गुवाहाटी में योग करते दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में योग दिवस समारोह में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माउंट आबू में योग किया।
दुनिया
भारत के साथ दुनियाभर में मनाया गया योग दिवस
कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने योग दिवस का आयोजन किया। शंघाई के मशहूर 'बंड फाइनेंस सेंटर' (BFC) में भारत के वाणिज्य दूतावास ने योग दिवस मनाया। पूरे अमेरिका में योग दिवस की धूम रही। टेक्सास के पार्कों और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर राज्य की विधानसभाओं और गवर्नरों के दफ्तरों तक समारोह मनाया गया। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लिया।
योग दिवस
कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत?
प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया और महज 3 महीने के अंदर यानी 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को मनाया गया था।