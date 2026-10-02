अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का महाकुंभ, एक दशक बाद तवांग में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट होने जा रहा है। 10 साल से भी ज्यादा समय बाद इसकी वापसी हो रही है।

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर इसे आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद तवांग की खास लोकेशन को दुनिया के सामने लाना है। इस मार्ट के जरिए तवांग को एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश है।