अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का महाकुंभ, एक दशक बाद तवांग में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट
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अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट होने जा रहा है। 10 साल से भी ज्यादा समय बाद इसकी वापसी हो रही है।
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर इसे आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद तवांग की खास लोकेशन को दुनिया के सामने लाना है। इस मार्ट के जरिए तवांग को एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश है।
प्रतिनिधि पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन की संभावनाएं तलाशेंगे
इस मार्ट में करीब 20 देशों के पर्यटन विशेषज्ञ, अधिकारी और निवेशक जुटेंगे। ये सभी पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन के नए मौके ढूंढेंगे। तवांग की बौद्ध विरासत, हिमालयी सुंदरता और मोनपा संस्कृति को यहां दिखाया जाएगा।
उम्मीद है कि इससे असम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में भी ज्यादा पर्यटक आएंगे और नया निवेश भी मिलेगा।