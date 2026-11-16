साइंस के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, इस स्कॉलरशिप से पाएं 60,000 रुपये सालाना

इस स्कॉलरशिप के लिए चुने गए छात्रों को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसका मतलब है कि सालभर में 60,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

इसके अलावा, आपके ग्रेजुएशन के तीसरे और चौथे साल में हर साल 20,000 रुपये का एक अतिरिक्त मेंटरशिप ग्रांट भी दिया जाएगा।

आवेदन करने वाले छात्र की उम्र 17 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, और उसने साल 2025 में 12वीं कक्षा पास की हो। जिन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें वे लोग शामिल हैं जो इंटीग्रेटेड MSc और BS-MS जैसे कोर्स में दाखिला ले चुके हैं, और जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप 1 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। साथ ही, उन आवेदकों को भी वरीयता मिलेगी जो JEE मेन, JEE एडवांस्ड या NEET जैसी परीक्षाओं में टॉप 10,000 रैंक के अंदर आए हैं और भारत में नेचुरल व बेसिक साइंस के कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं।