दिल्ली में जलभराव पर उपराज्यपाल का एक्शन प्लान, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट
24 और 25 अगस्त को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी, जिससे शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए थे। अब सरकार ने उन जगहों पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है जहां अक्सर पानी भर जाता है। टीमें तेजी से नालों की जांच कर रही हैं। वे यह भी देख रही हैं कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है और पंपिंग स्टेशन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। खासकर महरौली-बदरपुर रोड और एमजी रोड जैसे दिक्कत वाले इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस पूरी जांच की रिपोर्ट 31 अगस्त तक देनी होगी।
तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव ठीक करने के निर्देश दिए
मुख्य इंजीनियर न्यू रोहतक रोड और बुराड़ी के 100 फुट रोड जैसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों पर खास नजर रख रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बारिश से बचने वाले अपने खास गियर पहनकर इन इलाकों में काम कर रहे हैं। इसी बीच उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने जलभराव की समस्याओं को ठीक करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि पानी जमा होने से रोकने के लिए पर्याप्त और पुख्ता उपाय किए जाएं।