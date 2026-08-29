दिल्ली में जलभराव पर उपराज्यपाल का एक्शन प्लान, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

मुख्य इंजीनियर न्यू रोहतक रोड और बुराड़ी के 100 फुट रोड जैसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों पर खास नजर रख रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बारिश से बचने वाले अपने खास गियर पहनकर इन इलाकों में काम कर रहे हैं। इसी बीच उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने जलभराव की समस्याओं को ठीक करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि पानी जमा होने से रोकने के लिए पर्याप्त और पुख्ता उपाय किए जाएं।