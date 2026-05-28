INSAT-3DS ने पकड़ा 2500 किलोमीटर लंबा राहत का बादल, उत्तर भारत में कर सकता है लू का अंत
INSAT-3DS सेटेलाइट ने पाकिस्तान से लेकर उत्तर-पश्चिमी भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला बादलों का एक विशाल बैंड देखा है, जिसकी लंबाई करीब 2,500 किलोमीटर है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मौसमी सिस्टम दिल्ली और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में चल रही भीषण लू को खत्म करेगा। मई के आखिर में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज होने के बाद अब इन इलाकों में ठंडी हवाएं चलने और राहत मिलने की उम्मीद है।
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में तूफान
एक पश्चिमी विक्षोभ, जो दोनों तरफ से आ रही समुद्री नमी के साथ मिल रहा है, उसकी वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तेज आंधी, तूफान और कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। गर्मी से परेशान लोगों को इस मौसम बदलाव से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।