पानी के अंदर योग? भारतीय नौसेना के जवानों ने दिखाया कमाल

लेफ्टिनेंट कमांडर आरुष शर्मा ने सत्र का नेतृत्व किया

इस सत्र का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आरुष शर्मा ने किया, जिसमें नौसेना के अपने योग विशेषज्ञों ने उनका पूरा साथ दिया। पानी के भीतर एकाग्रता और अनुशासन का अभ्यास करना वाकई चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस आयोजन ने यह भी दिखा दिया कि दबाव के माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये कौशल कितने काम के हैं। यह आयोजन नौसेना की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें पूर्ण स्वास्थ्य को प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। यह इस साल के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विषय 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' के साथ भी मेल खाता है।