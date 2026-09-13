दिल्ली के स्वरूप नगर में एक गोदाम में आग लग गई

दिल्ली: स्वरूप नगर में गोदाम में आग लगने से 2 की मौत, कई घायल

लेखन आबिद खान 02:31 pm Sep 13, 202602:31 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक गोदाम में भीषण आग लगने से कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आग लगने से मची उथल-पुथल में सामने की इमारत के निवासियों ने अपने घरों से छलांग लगा दी। इस वजह से 6 लोग घायल भी हो गए हैं। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं।