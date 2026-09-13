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दिल्ली: स्वरूप नगर में गोदाम में आग लगने से 2 की मौत, कई घायल
दिल्ली के स्वरूप नगर में एक गोदाम में आग लग गई

दिल्ली: स्वरूप नगर में गोदाम में आग लगने से 2 की मौत, कई घायल

लेखन आबिद खान
Sep 13, 2026
02:31 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक गोदाम में भीषण आग लगने से कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आग लगने से मची उथल-पुथल में सामने की इमारत के निवासियों ने अपने घरों से छलांग लगा दी। इस वजह से 6 लोग घायल भी हो गए हैं। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

घटना

जूडो ड्रेस बनाने वाले कारखाने में लगी आग

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना स्वरूप नगर की गली नंबर 2 में स्थित जूडो ड्रेस और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने वाली फैक्टरी में हुई है।

घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें एक इमारत से धुंआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इमारत से कूदने में घायल हुए लोगों की पहचान प्रियंका (28), वंशिका (8), वाणी (5), संतोष (33), तन्वी (8) और विजय के तौर पर हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ट्विटर पोस्ट

आग लगने के बाद गोदाम से उठता धुंआ

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