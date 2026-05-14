बेंगलुरु में टैक्सी ड्राइवर की खुली धमकी, सोशल मीडिया पर सामने आया मामला
पटना की रितिका सूर्यवंशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बेंगंलुरु में अपनी तनावपूर्ण टैक्सी यात्रा का अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि एयर-कंडीशन्ड टैक्सी बुक करने के बावजूद, ड्राइवर ने बुकिंग को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी। ड्राइवर का कहना था कि टैक्सी का एयर-कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। जब रितिका ने उससे राइड रद्द करने को कहा, तो उसने साफ मना कर दिया और गुस्से में बोला, "किसी को भी कॉल कर लो, टैक्सी नहीं रुकेगी।" ड्राइवर की इस बात से रितिका को काफी असुरक्षित महसूस होने लगा।
रितिका ने ड्राइवर को पुलिस बुलाने की धमकी दी
इतना डर महसूस होने पर, रितिका ने तुरंत अपने पास मौजूद एक दोस्त को अपना लाइव लोकेशन भेजा। साथ ही, उन्होंने ड्राइवर को चेतावनी दी कि अगर उसने गाड़ी नहीं रोकी तो वह पुलिस को बुला लेंगी। इस धमकी के बाद ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी।
मौका मिलते ही रितिका फौरन कार से उतर गईं और अपनी राइड रद्द कर दी। रितिका के इस अनुभव पर ऑनलाइन बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कई यूजर्स ने बताया कि बंगलुरु में टैक्सी ड्राइवरों के साथ उनके भी ऐसे ही बुरे अनुभव रहे हैं। रितिका ने अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सलाह दी है कि वे हमेशा सतर्क रहें, मानसिक रूप से मजबूत बनें और अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे तो कार्रवाई करने में बिल्कुल संकोच न करें।