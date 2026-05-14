बेंगलुरु में टैक्सी ड्राइवर की खुली धमकी, सोशल मीडिया पर सामने आया मामला

रितिका ने ड्राइवर को पुलिस बुलाने की धमकी दी

इतना डर महसूस होने पर, रितिका ने तुरंत अपने पास मौजूद एक दोस्त को अपना लाइव लोकेशन भेजा। साथ ही, उन्होंने ड्राइवर को चेतावनी दी कि अगर उसने गाड़ी नहीं रोकी तो वह पुलिस को बुला लेंगी। इस धमकी के बाद ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी।

मौका मिलते ही रितिका फौरन कार से उतर गईं और अपनी राइड रद्द कर दी। रितिका के इस अनुभव पर ऑनलाइन बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कई यूजर्स ने बताया कि बंगलुरु में टैक्सी ड्राइवरों के साथ उनके भी ऐसे ही बुरे अनुभव रहे हैं। रितिका ने अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सलाह दी है कि वे हमेशा सतर्क रहें, मानसिक रूप से मजबूत बनें और अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे तो कार्रवाई करने में बिल्कुल संकोच न करें।