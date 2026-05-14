संजय कपूर पर टिप्पणी को लेकर इंफ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' गिरफ्तार
डॉक्टर नीलम सिंह, जो खुद को 'द स्किन डॉक्टर' और डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। कपूर परिवार के हाई-प्रोफाइल वसीयत विवाद पर ट्वीट करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके इन ट्वीट्स में दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की वसीयत के समय और उसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जिससे यह विवाद और गर्मा गया।
महेश जेठमलानी ने सिंह के केस को बेबुनियाद बताया
कपूर परिवार ने वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, करीब 5 घंटे बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इस मामले को 'बेबुनियाद और तुच्छ' बताया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले ही सिंह ने अपने सभी ट्वीट हटा दिए थे।
वहीं दूसरी तरफ, संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट में अब भी चल रहा है। इस मामले में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता करने के लिए आगे आए हैं।