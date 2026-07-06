सोशल मीडिया स्टार अरीशा के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज, 4 लाख रुपये ऐंठने का आरोप
उत्तर प्रदेश के संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरीशा और उनके 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद शाहरुख नाम के एक शख्स की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शाहरुख का कहना है कि वह 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर अरीशा और उनके दोस्तों से मिला था। इसके बाद वे सभी नैनीताल में साथ घूमने गए थे। आरोप है कि उस दौरान की उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो के दम पर आरोपियों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
शाहरुख ने लगभग 4 लाख रुपये ऐंठने का लगाया आरोप
शाहरुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले 55,000 रुपये देने पर मजबूर किया गया। इसके बाद उनसे 2 लाख रुपये तक की और मांग की गई। उन्हें धमकी दी गई कि उनकी निजी जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसमें अरीशा ने अपने पहले के आरोपों को गलत माना था। इसके बावजूद, शाहरुख का कहना है कि धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आखिरकार उन्हें करीब 4 लाख रुपये देने पड़े। उनका मानना है कि यह पूरा गिरोह एक बड़े ठग रैकेट का हिस्सा है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।