सोशल मीडिया स्टार अरीशा के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज, 4 लाख रुपये ऐंठने का आरोप

शाहरुख ने लगभग 4 लाख रुपये ऐंठने का लगाया आरोप

शाहरुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले 55,000 रुपये देने पर मजबूर किया गया। इसके बाद उनसे 2 लाख रुपये तक की और मांग की गई। उन्हें धमकी दी गई कि उनकी निजी जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसमें अरीशा ने अपने पहले के आरोपों को गलत माना था। इसके बावजूद, शाहरुख का कहना है कि धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आखिरकार उन्हें करीब 4 लाख रुपये देने पड़े। उनका मानना है कि यह पूरा गिरोह एक बड़े ठग रैकेट का हिस्सा है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।