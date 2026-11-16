बंगाल के मंत्री ने डूबते कुत्ते को बचाने के लिए छठ पूजा का काम रोका
लेखन Manoj Panchal
पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान कोलकाता के बाबू घाट पर छठ पूजा के दौरान तुरंत हरकत में आए। दरअसल, उन्होंने गंगा नदी में एक कुत्ते को संघर्ष करते हुए देखा। मंत्री ने बिना देर किए NDRF की टीम को खबर दी।
NDRF के जवानों ने तुरंत स्पीडबोट की मदद से उस पिल्ले को बचा लिया। इस तरह एक तनावपूर्ण माहौल खुशी के पल में बदल गया।
इंद्रनील खान ने पिल्ले को तौलिए में लपेटा, दूध पिलाया
पिल्ले को बचाने के बाद, मंत्री इंद्रनील खान ने उस कांपते हुए जानवर को तुरंत एक तौलिए में लपेटा और उसे गरम दूध पिलाया।
मंत्री के इस मानवीय कार्य ने बाबू घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मंत्री के इस भाव की खूब सराहना की। यह पूरा नजारा याद दिलाता है कि छठ पूजा जैसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान संवेदनशील अधिकारियों और मजबूत सुरक्षा टीमों का मौके पर मौजूद रहना कितना मायने रखता है।