बंगाल के मंत्री ने डूबते कुत्ते को बचाने के लिए छठ पूजा का काम रोका

पिल्ले को बचाने के बाद, मंत्री इंद्रनील खान ने उस कांपते हुए जानवर को तुरंत एक तौलिए में लपेटा और उसे गरम दूध पिलाया।

मंत्री के इस मानवीय कार्य ने बाबू घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मंत्री के इस भाव की खूब सराहना की। यह पूरा नजारा याद दिलाता है कि छठ पूजा जैसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान संवेदनशील अधिकारियों और मजबूत सुरक्षा टीमों का मौके पर मौजूद रहना कितना मायने रखता है।