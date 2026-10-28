इंदौर के हेड कांस्टेबल के पास 68 करोड़ रुपये की संपत्ति, लोकायुक्त भी हैरान
इंदौर में पदस्थ हेड कांस्टेबल फिरोज खान जांच के दायरे में आ गए हैं। अधिकारियों ने उनसे जुड़ी ऐसी संपत्तियों का पता लगाया है जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 68 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
यह रकम उनकी पुलिस की तनख्वाह से कहीं ज्यादा है, जिसका हिसाब देना मुश्किल है। 14 अक्टूबर, 2026 को हुई छापेमारी में दर्जनों घर और जमीन के टुकड़े मिले। इनमें से कई संपत्तियां उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और कंपनियों या निजी कंपनियों के नाम पर दर्ज हैं। इन संपत्तियों का इतना बड़ा जखीरा देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतना पैसा आया कहं से।
लोकायुक्त 51 फिरोज खान संपत्तियों की जांच कर रहा है
लोकायुक्त पुलिस अब खान से जुड़ी 51 संपत्तियों की जांच कर रही है। इनमें इंदौर के विजय नगर इलाके में एक आलीशान घर भी शामिल है, जिसकी कीमत कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये है और यह उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है।
खान और उनके सहयोगी रोशनी वर्मा दोनों पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि होती है, तो आगे चलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले में दखल दे सकता है। फिलहाल, अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि एक मामूली तनख्वाह वाला पुलिसकर्मी इतनी बड़ी दौलत कैसे जमा कर पाया।