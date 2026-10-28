इंदौर के हेड कांस्टेबल के पास 68 करोड़ रुपये की संपत्ति, लोकायुक्त भी हैरान

लोकायुक्त पुलिस अब खान से जुड़ी 51 संपत्तियों की जांच कर रही है। इनमें इंदौर के विजय नगर इलाके में एक आलीशान घर भी शामिल है, जिसकी कीमत कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये है और यह उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है।

खान और उनके सहयोगी रोशनी वर्मा दोनों पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि होती है, तो आगे चलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले में दखल दे सकता है। फिलहाल, अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि एक मामूली तनख्वाह वाला पुलिसकर्मी इतनी बड़ी दौलत कैसे जमा कर पाया।