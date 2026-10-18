इंदौर गरबा में भाजपा नेता ने नाबालिग को धकेला, POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज
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इंदौर के भाजपा नेता कमल चौहान एक वीडियो सामने आने के बाद मुश्किल में पड़ गए हैं। इस वीडियो में वे एक 15 साल की लड़की को गरबा पंडाल से बाहर धकेलते दिख रहे हैं। यह घटना कणकेश्वरी गरबा उत्सव की है। वीडियो तुरंत वायरल हो गया और इसके बाद ऑनलाइन के साथ-साथ असल जिंदगी में भी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला।
चौहान के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज
लड़की की शिकायत पर पुलिस ने चौहान के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच हीरा नगर पुलिस स्टेशन में हो रही है। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि वह लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। उधर, स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी वायरल वीडियो की जांच के लिए कमल चौहान को पार्टी ऑफिस तलब किया है।