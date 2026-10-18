इंदौर गरबा में भाजपा नेता ने नाबालिग को धकेला, POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लड़की की शिकायत पर पुलिस ने चौहान के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच हीरा नगर पुलिस स्टेशन में हो रही है। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि वह लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। उधर, स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी वायरल वीडियो की जांच के लिए कमल चौहान को पार्टी ऑफिस तलब किया है।