फिलीपींस-वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

ब्रह्मोस में बढ़ रही है दुनिया की दिलचस्पी

ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीक मारक क्षमता और कई तरह के इस्तेमाल के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखती है। भारत ने इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था। इंडोनेशिया के इस कदम से वैश्विक रक्षा बाजार में भारत का रुतबा और बढ़ गया है। वियतनाम भी जल्द ही अपना सौदा पक्का करने वाला है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड जैसे कई और देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रह्मोस दरअसल भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। भविष्य में मिलने वाले ऑर्डरों को देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है।