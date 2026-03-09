इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, इतने रुपये का हुआ समझौता

लेखन गजेंद्र 07:34 pm Mar 09, 202607:34 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया ने भारत के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। सोमवार को उसके रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिको रिकार्डो सिराइट ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि जकार्ता ने नई दिल्ली के साथ 1,843 से लेकर 3,225 करोड़ रुपये (200-350 मिलियन डॉलर) तक का सौदा किया है, जो काफी समय से बातचीत के दौर में था।