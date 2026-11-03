बेंगलुरु में साढ़े 4 लाख रुपये के मंगलसूत्र के लिए फेविक्विक से चिपकाए महिला के हाथ, भीड़ ने दबोचा बदमाश

बेंगलुरु में साढ़े 4 लाख रुपये के मंगलसूत्र के लिए फेविक्विक से चिपकाए महिला के हाथ, भीड़ ने दबोचा बदमाश
बेंगलुरु में शनिवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। इंदिरानगर में एक जूते मरम्मत करने की दुकान पर काम करने वाली महिला पर एक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर ने पहले मदद मांगने का बहाना बनाया। उसने महिला को चाकू दिखाकर उसका 4.5 लाख रुपये का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। महिला को खुद का बचाव करने से रोकने के लिए उस आदमी ने फेविक्विक से उसके हाथ टेबल पर ही चिपका दिए। हालांकि, महिला की चीखें सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गए।
पुलिस के पहुंचने तक हमलावर प्रभुराज को पकड़ा गया
सतर्क पड़ोसियों की मदद से हमलावर प्रभुराज को पुलिस के आने तक रोके रखा गया। प्रभुराज को एक डिलीवरी एजेंट बताया जा रहा है। महिला को इस हमले में मामूली चोटें आई हैं और अब वह सुरक्षित है। इस घटना के बाद से ऑनलाइन इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि समुदायों को एक-दूसरे का ध्यान रखना कितना जरूरी है, खासकर छोटी दुकानों की सुरक्षा के मामले में।