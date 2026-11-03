बेंगलुरु में साढ़े 4 लाख रुपये के मंगलसूत्र के लिए फेविक्विक से चिपकाए महिला के हाथ, भीड़ ने दबोचा बदमाश

बेंगलुरु में शनिवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। इंदिरानगर में एक जूते मरम्मत करने की दुकान पर काम करने वाली महिला पर एक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर ने पहले मदद मांगने का बहाना बनाया। उसने महिला को चाकू दिखाकर उसका 4.5 लाख रुपये का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। महिला को खुद का बचाव करने से रोकने के लिए उस आदमी ने फेविक्विक से उसके हाथ टेबल पर ही चिपका दिए। हालांकि, महिला की चीखें सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गए।