इंडिगो की दिल्ली-बागडोगरा उड़ान को मिली बम धमाके की धमकी, लखनऊ में कराई गई आपात लैंडिंग

दिल्ली से बागडोगरा (सिलीगुड़ी) जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के अंदर बम होने की लिखित धमकी मिली। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विमान को तत्काल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया, जहां उसकी आपात लैंडिंग कराई गई। घटना के समय विमान में 7 चालक दल के सदस्यों समेत कुल 238 यात्री सवार थे। सभी को हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया।

अलर्ट लखनऊ हवाई अड्डे पर घोषित किया गया अलर्ट लखनऊ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) रजनीश वर्मा ने बताया कि रविवार सुबह 08:46 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना मिली कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-6650 में बम होने की आशंका है। इस पर लखनऊ हवाई अड्डे पर अलर्ट घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विमान की सुबह 09:17 बजे आपात लैंडिंग कराकर विमान में सवार सभी 237 यात्रियों को उतारा गया। विमान को सुरक्षा जांच के लिए रनवे से हटाकर 'आसोलेशन बे' में ले जाया गया।

धमकी टिश्यू पेपर पर लिखा था धमकी भरा नोट ACP वर्मा ने बताया कि यह पूरी दहशत टॉयलेट में मिले एक टिश्यू पेपर की वजह से हुई। इस टिश्यू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ था, 'प्लेन में बम'। चालक दल के सदस्यों ने यह नोट देखते ही तुरंत पायलट को सूचित किया और सुरक्षा मानकों के तहत लखनऊ हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि विमान में कुल 222 वयस्क यात्री और 8 शिशु, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर सवार थे।

