श्रीनगर हवाई अड्डे पर पार्किंग करते समय इंडिगो का विमान खंभे से टकराया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान नवी मुंबई से श्रीनगर आया था। विमान में बैठे सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

यात्रियों और चालक दल को विमान की सीढ़ियों से उतारा गया। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चला है। हवाई अड्डा अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

हवाई अड्डे का कामकाज भी सामान्य रूप से जारी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।