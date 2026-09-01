गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो उड़ान का इंजन फेल, मोपा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग
क्या है खबर?
गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान का मंगलवार को अचानक इंजन फेल हो गया, जिससे उसे हवा के बीच गोवा लौटकर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इंडिया टुडे के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान 6E 2102 ने मंगलवार सुबह सवा 9 बजे गोवा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लिए उड़ान भरी थी। तभी इंजन की खराबी की जानकारी मिलते ही उसे गोवा के मोपा हवाई अड्डे पर आपातकालीन परिस्थितियों में उतारा गया।
घटना
उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद आपातकालीन लैंडिंग घोषित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इंजन में खराबी की जानकारी मिली, जिसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया।
इसके बाद करीब 9:30 बजे फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई और विमान को वापस गोवा लाना पड़ा।
अभी घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान की जांच चल रही है।