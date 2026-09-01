गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो उड़ान की मोपा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो उड़ान का इंजन फेल, मोपा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग

लेखन गजेंद्र 12:24 pm Sep 01, 202612:24 pm

क्या है खबर?

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान का मंगलवार को अचानक इंजन फेल हो गया, जिससे उसे हवा के बीच गोवा लौटकर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इंडिया टुडे के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान 6E 2102 ने मंगलवार सुबह सवा 9 बजे गोवा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लिए उड़ान भरी थी। तभी इंजन की खराबी की जानकारी मिलते ही उसे गोवा के मोपा हवाई अड्डे पर आपातकालीन परिस्थितियों में उतारा गया।