वडोदरा-दिल्ली उड़ान में ब्लैकआउट, 25 मिनट तक बिना AC अंधेरे में फंसे रहे यात्री

वडोदरा-दिल्ली उड़ान में ब्लैकआउट, 25 मिनट तक बिना AC अंधेरे में फंसे रहे यात्री
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इंडिगो की वडोदरा से दिल्ली जाने वाली उड़ान के यात्रियों को एक बेहद मुश्किल भरी रात का सामना करना पड़ा। उड़ान जब टारमैक पर खड़ी थी, तभी अचानक उसकी बिजली गुल हो गई। इसके बाद करीब 25 मिनट तक प्लेन के अंदर न तो रोशनी थी और न ही एयर कंडीशनर (AC) चला। बिजली न होने के कारण केबिन देखते ही देखते गर्म और अंधेरे कमरे में बदल गया, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हुई।
उड़ान में हुई 80 मिनट की देरी
जब AC चलना बंद हो गया, तो केबिन में बिल्कुल हवा नहीं थी। ऐसे में यात्रियों ने अखबार और फाइलों से खुद को पंखा करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का किसी यात्री ने वीडियो भी बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस उड़ान को रात 8:40 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन बिजली की समस्या ठीक होने के बाद आखिर 80 मिनट की देरी से रात 10 बजे इसने उड़ान भरी।