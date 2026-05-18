वडोदरा-दिल्ली उड़ान में ब्लैकआउट, 25 मिनट तक बिना AC अंधेरे में फंसे रहे यात्री

उड़ान में हुई 80 मिनट की देरी

जब AC चलना बंद हो गया, तो केबिन में बिल्कुल हवा नहीं थी। ऐसे में यात्रियों ने अखबार और फाइलों से खुद को पंखा करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का किसी यात्री ने वीडियो भी बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस उड़ान को रात 8:40 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन बिजली की समस्या ठीक होने के बाद आखिर 80 मिनट की देरी से रात 10 बजे इसने उड़ान भरी।