इंडिगो की 2 उड़ानों को खराब मौसम के कारण हैदराबाद किया डायवर्ट

इंडिगो उड़ान विशाखापत्तनम के लिए रवाना हुईं

जब मौसम ठीक हुआ तब दोनों उड़ानें विशाखापत्तनम के लिए रवाना हो गईं। उड़ान संख्या 6E 5248 ने रात 11:41 बजे और 6E 969 ने रात 12:16 बजे दोबारा उड़ान भरी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से दोनों इंडिगो उड़ानों को हैदराबाद मोड़ा गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही वे विशाखापत्तनम के लिए फिर से रवाना हो गईं।