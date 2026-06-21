इंडिगो की 2 उड़ानों को खराब मौसम के कारण हैदराबाद किया डायवर्ट

इंडिगो की 2 उड़ानों को खराब मौसम के कारण हैदराबाद किया डायवर्ट
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विशाखापत्तनम जा रही इंडिगो की उड़ान 6E 5248 और 6E 969 को शनिवार देर रात खराब मौसम के चलते हैदराबाद की ओर डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि, दोनों विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं। हवाई अड्डा अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इन उड़ानों का मार्ग केवल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बदला गया था।
इंडिगो उड़ान विशाखापत्तनम के लिए रवाना हुईं
जब मौसम ठीक हुआ तब दोनों उड़ानें विशाखापत्तनम के लिए रवाना हो गईं। उड़ान संख्या 6E 5248 ने रात 11:41 बजे और 6E 969 ने रात 12:16 बजे दोबारा उड़ान भरी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से दोनों इंडिगो उड़ानों को हैदराबाद मोड़ा गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही वे विशाखापत्तनम के लिए फिर से रवाना हो गईं।