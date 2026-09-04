श्रीनगर हवाई अड्डे पर इंडिगो का विमान पोल से टकराया, बाल-बाल बचे यात्री

नवी मुंबई से श्रीनगर आ रही इंडिगो की एक उड़ान शुक्रवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपने पार्किंग बे की तरफ जा रही थी। सुबह करीब 9:02 बजे यह उड़ान गलती से एक पार्किंग गाइडेंस पोल से टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित थे, और किसी को कोई चोट नहीं आई।