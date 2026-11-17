मंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरते समय इंडिगो के पंख से निकली चिंगारी

मंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरते समय इंडिगो के पंख से निकली चिंगारी, सभी सुरक्षित

लेखन गजेंद्र 03:20 pm Nov 17, 202603:20 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के मंगलुरु हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां सोमवार को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरते समय इंडिगो विमान के पंख से चिंगारी निकली, जिससे दहशत फैल गई। पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। घटना के समय विमान में 229 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे घटी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।