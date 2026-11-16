जंगल में इंडिगो कर्मी की संदिग्ध मौत, दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा

वर्षा दिवाली मनाने अपने घर आई थीं। यहीं वह नितेश से वैनगंगा नदी के पास मिली थीं। नितेश का दावा है कि बुर्का पहने कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर लूट के इरादे से हमला किया था। हालांकि, जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक वर्षा की मौत हो चुकी थी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में सही जानकारी जुटाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं।