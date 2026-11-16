जंगल में इंडिगो कर्मी की संदिग्ध मौत, दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा
इंडिगो कर्मचारी वर्षा तुरकर (35) अपने दोस्त नितेश अग्रवाल से मिलने के बाद गोंदिया के जंगल में मृत मिलीं। नितेश ने तुरकर के परिवार को बताया कि उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। नितेश के मुताबिक, ये हमलावर बुर्का पहने थे और उनका मकसद लूटपाट करना था, लेकिन हमले में सिर्फ वर्षा को चोट लगी। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, इसलिए फिलहाल नितेश से पूछताछ चल रही है।
नितेश ने बुर्का पहने हमलावरों का आरोप लगाया
वर्षा दिवाली मनाने अपने घर आई थीं। यहीं वह नितेश से वैनगंगा नदी के पास मिली थीं। नितेश का दावा है कि बुर्का पहने कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर लूट के इरादे से हमला किया था। हालांकि, जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक वर्षा की मौत हो चुकी थी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में सही जानकारी जुटाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं।