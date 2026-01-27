इंडिगो ने ईरान में तनाव को देखते हुए अपनी कई देशों की उड़ानें रद्द कीं

इंडिगो ने ईरान तनाव के कारण ताशकंद-बाकू समेत कई शहरों में 11 फरवरी तक उड़ानें रोकीं

लेखन गजेंद्र 05:03 pm Jan 27, 202605:03 pm

क्या है खबर?

ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इंडिगो ने 11 फरवरी तक कई मध्य एशियाई शहरों में अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह कब से बहाल होंगी, अभी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इंडिगो के फैसले से कजाकिस्तान के अल्माटी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, उज्बेकिस्तान के ताशकंद और जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी से आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ेगा। एयरलाइन ने बताया कि उसने उड़ानों को मंगलवार से रद्द किया है।