इंडिगो ने ईरान तनाव के कारण ताशकंद-बाकू समेत कई शहरों में 11 फरवरी तक उड़ानें रोकीं
लेखन गजेंद्र
Jan 27, 2026
05:03 pm
ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इंडिगो ने 11 फरवरी तक कई मध्य एशियाई शहरों में अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह कब से बहाल होंगी, अभी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इंडिगो के फैसले से कजाकिस्तान के अल्माटी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, उज्बेकिस्तान के ताशकंद और जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी से आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ेगा। एयरलाइन ने बताया कि उसने उड़ानों को मंगलवार से रद्द किया है।

एयरलाइन ने क्यों लिया ये फैसला?

एयरलाइन ने बताया कि उसने यह निर्णय यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, एक सतर्क और सक्रिय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में लिया गया था। इंडिगो ने यात्रियों को सलाह जारी की है कि उड़ान कार्यक्रम में अतिरिक्त समायोजन किए हैं और स्थिति के विकसित होने के साथ-साथ परिचालन की निरंतर समीक्षा की जा रही है। उसने प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की तलाश करने या पूर्ण धनवापसी का विकल्प दिया है।

