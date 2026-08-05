इंडिगो की 20वीं सालगिरह: 20,000 मुफ्त टिकट और 10,000 रुपये रिफंड जीतने का मौका

इंडिगो अपनी 20वीं सालगिरह का जश्न मना रही है। इस खास मौके पर कंपनी ने 'हैप्पी इंडिगो डे' कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत 20,000 घरेलू हवाई टिकट मुफ्त दिए जा रहे हैं। आप 4 से 6 अगस्त के बीच इंडिगो की वेबसाइट, ऐप या उसके AI असिस्टेंट से टिकट बुक कर सकते हैं। अ

गर आप भाग्यशाली विजेताओं में से एक होते हैं, तो आपको प्रति बुकिंग 10,000 रुपये तक का रिफंड मिल सकता है।