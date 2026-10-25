मुंबई हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, NMIA में स्थानांतरित होगी इंडिगो-एयर इंडिया

मुंबई के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप दिसंबर 2026 से अपने कई अहम कामकाज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) पर ले जाने वाले हैं। इंडिगो का NMIA नेटवर्क फरवरी से जुलाई 2027 के बीच 12 शहरों तक फैल जाएगा। वहीं, एयर इंडिया ग्रुप का यह बदलाव गर्मियों के 2027 सीजन तक पूरा होने की उम्मीद है। इस कदम का मुख्य मकसद मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) पर भीड़भाड़ कम करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए और जगह बन सके। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने एयरलाइंस के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी ढांचा तैयार करने का काम किया है।