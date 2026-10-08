इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कई एयरलाइंस ने रियाद की उड़ानें रद्द की

इस बीच पता चला है कि दिल्ली से रियाद जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट वर्तमान में दिल्ली लौट रही है।

एयर इंडिया की उड़ान AI2243 दिल्ली से रवाना हुई थी और गुजरात के ऊपर से होते हुए अरब सागर के ऊपर से गुजर रही थी। पायलटों ने बाद में विमान को वापस मोड़ दिया और फिलहाल वह दिल्ली की ओर लौट रहा है।

एयर इंडिया ने भी 10 अक्टूबर तक रियाद की उड़ानें निलंबित कर दी हैं।